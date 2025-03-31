Kocaelispor-Sakaryaspor (CANLI ANLATIM) Marmara derbisinde dev heyecan

EN FARKLI GALİBİYETLER

Sakaryaspor, Kocaelispor karşısında en farklı galibiyetini 2010-2011 sezonunda 5-1'lik skorla elde etti. Kocaelispor ise en farklı galibiyetini 1991-1992 sezonunda 6-2'lik skorla aldı.

Kocaeli'de oynanan 19 maçta Kocaelispor 11 kez rakibine üstünlük kurarken, 4 müsabakayı Sakarya ekibi kazandı, 4 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 28 Mayıs 2021'de oynanan 2. Lig play-off finalinde ise Kocaelispor, Sakaryaspor'u 4-0 yenerek 1. Lig'e yükseldi.

MAÇ ZİRVEYİ VE DÜŞME HATTINI YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Ligde oynadığı 30 maçta 9 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda 39 puan toplayan ve 15. basamakta bulunan Sakaryaspor, alt sıralardan uzaklaşmak için derbiden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Yaptığı 30 maçta 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi sonucunda 59 puan toplayan lider Kocaelispor ise Sakaryaspor'u yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor.