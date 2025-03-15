CANLI | Başakşehir - Trabzonspor maçı

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Trabzonspor'un efsane isimlerinden biri olan genç çalıştırıcının, takımı nasıl yöneteceği büyük merak konusu. Karadeniz ekibi, zorlu deplasmanda kazanarak yeni bir sayfa açmak istiyor. Sezon boyunca dalgalı bir performans sergileyen Trabzonspor, 32 puanla 11. sırada yer alıyor.

Üst sıralara tırmanmak ve moral depolamak isteyen bordo-mavililer, İstanbul deplasmanından 3 puanla dönerek çıkış yakalamanın peşinde. Öte yandan RAMS Başakşehir, geçtiğimiz hafta aldığı mağlubiyetin izlerini silmeyi amaçlıyor.