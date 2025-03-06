Bayern Münih'e Manuel Neuer'den kötü haber: Sakatlandı
Bayern Münih, 38 yaşındaki kalecisi Manuel Neuer'in sağ baldırındaki kas lifi yırtığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacağını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Neuer'in dün oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Bayer 04 Leverkusen'e karşı 3-0'lık galibiyetin ardından sakatlandığı belirtildi.
Alman ekibi Bayern Münih'in 38 yaşındaki tecrübeli kalecisi Manuel Neuer'in sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.
Alman kulübünden yapılan açıklamada "Manuel Neuer, dün UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Bayer 04 Leverkusen'e karşı 3-0 kazandığımız maçta sağ baldırında kas lifi yırtığı yaşadı. Teşhis, Bayern sağlık birimi tarafından doğrulandı. Bu nedenle kalecimiz, öngörülebilir bir süre forma giyemeyecek." denildi.