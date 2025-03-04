A Milliler 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlık maçında Meksika ile karşılaşacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Meksika ile karşılaşacağı maçın detaylarını duyurdu. Buna göre 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlık maçı 10 Haziran 2025 Salı günü ABD'de yapılacak.

TÜRKİYE SAATİYLE 03:30'DA

TFF'nin internet sitesinden yaptığı açıklamada; "2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ay-yıldızlı ekip, turnuvanın oynanacağı ülkelerden ABD'de iki özel maç oynayacak. Milli takım, bu maçların ikincisini 10 Haziran Salı günü TSİ 03.30'da turnuvanın ev sahiplerinden Meksika ile yapacak." ifadeleri yer aldı.