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A Milliler 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlık maçında Meksika ile karşılaşacak

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.03.2025 21:27 Güncelleme: 04.03.2025 21:27
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A Milliler 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlık maçında Meksika ile karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlık maçı kapsamından rakibi Meksika ile 10 Haziran'da karşı karşıya gelecek. Kıyasıya verilecek mücadele ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde gerçekleşecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Meksika ile karşılaşacağı maçın detaylarını duyurdu. Buna göre 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlık maçı 10 Haziran 2025 Salı günü ABD'de yapılacak.

TÜRKİYE SAATİYLE 03:30'DA

TFF'nin internet sitesinden yaptığı açıklamada; "2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ay-yıldızlı ekip, turnuvanın oynanacağı ülkelerden ABD'de iki özel maç oynayacak. Milli takım, bu maçların ikincisini 10 Haziran Salı günü TSİ 03.30'da turnuvanın ev sahiplerinden Meksika ile yapacak." ifadeleri yer aldı.

Türkiye-Meksika 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlık maçı 10 Haziran'da oynanacak. (AA) Türkiye-Meksika 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlık maçı 10 Haziran'da oynanacak. (AA)

MAÇ KENAN STADYUMUNDA YAPILACAK

Hazırlık maçı ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Chapel Hill kentinde bulunan Kenan Stadyumu'nda oynanacak. İki ülke, A Milli düzeyde ilk kez karşı karşıya gelecek. A Milli Futbol Takımı'nın ABD'de oynayacağı ilk maç ise ilerleyen günlerde açıklanacak.

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A Milliler 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlık maçında Meksika ile karşılaşacak A Milliler 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlık maçında Meksika ile karşılaşacak A Milliler 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlık maçında Meksika ile karşılaşacak
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