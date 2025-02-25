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CANLI | Net Global Sivasspor - Sipay Bodrum FK ZTK D Grubu maçı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.02.2025 15:10 Güncelleme: 25.02.2025 15:11
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CANLI | Net Global Sivasspor - Sipay Bodrum FK ZTK D Grubu maçı

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda Net Global Sivasspor, Sipay Bodrum FK’yi ağırlıyor. Saat 15.00'te başlayan maç, A2’den şifresiz yayınlanıyor. Kupada henüz puan alamayan Sivasspor son sırada, Bodrum FK ise 4 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda kritik bir mücadelede Net Global Sivasspor, Sipay Bodrum FK'yi konuk ediyor. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan ve saat 15.00'te başlayan karşılaşma, A2 ekranlarından şifresiz olarak futbolseverlerle buluşuyor.

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YİĞİDOLAR SON SIRADA

Kupada henüz puanla tanışamayan Yiğidolar, grupta son sırada yer alıyor. Bodrum FK ise bir galibiyet ve bir beraberlikle 4 puana ulaşarak ikinci basamakta bulunuyor.

Bu mücadele, çeyrek finale yükselme yolunda büyük önem taşıyor. Gruptaki üçüncü maçların ardından ilk iki sırayı alan takımlar bir üst tura çıkacak.

MAÇIN 11'LERİ

Net Global Sivasspor: Nikolic, Alaaddin, Radakovic, Emirhan, Uğur, Bieganski, Oğuzhan, Pritchard, Emre, Turgunboev, Bekir

Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Herelle, Ali, Ege, Erkan, Musah, Bardhi, Brazao, Dimitrov, Gökdeniz

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CANLI | Net Global Sivasspor - Sipay Bodrum FK ZTK D Grubu maçı CANLI | Net Global Sivasspor - Sipay Bodrum FK ZTK D Grubu maçı CANLI | Net Global Sivasspor - Sipay Bodrum FK ZTK D Grubu maçı
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