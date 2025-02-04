Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta heyecanı! Hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre karşılaşmaların hakemleri şu şekilde:



YARIN:



13.00 İskenderunspor-Trabzonspor: Ali Yılmaz



15.30 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy



18.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: Ayberk Demirbaş



20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK: Adnan Deniz Kayatepe



6 ŞUBAT PERŞEMBE:



13.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Kasımpaşa: Reşat Onur Coşkunses



16.00 Geosis Boluspor-Galatasaray: Yiğit Arslan



18.30 Corendon Alanyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Burak Olcar



20.45 Göztepe-Gaziantep FK: Batuhan Kolak

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