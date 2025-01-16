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THY Avrupa Ligi: Anadolu Efes yarın Barcelona'ya konuk olacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.01.2025 10:14
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THY Avrupa Ligi: Anadolu Efes yarın Barcelona’ya konuk olacak

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın İspanya'nın Barcelona ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Palau Blaugrana'daki karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında yarın İspanya'nın Barcelona ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı 21 maçta 10 galibiyet, 11 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, averajla 13. sırada yer alıyor.

Organizasyonda oynadığı son 4 karşılaşmayı da kaybeden Anadolu Efes, Barcelona'yı yenerek kötü gidişata son vermek istiyor.

Geride kalan 21 haftada 12 galibiyet alan İspanyol ekibi, 9 maçta ise sahadan yenilgiyle ayrıldı ve averajla 8. sırada bulunuyor.

Anadolu Efes (AA)Anadolu Efes (AA)

AVRUPA'DA 858. RANDEVU

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 858. maçını oynayacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 857 karşılaşmada 482 galibiyet elde etti, 375 yenilgi yaşadı.

Türk temsilcisi, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 610. kez sahne alacak. Anadolu Efes, organizasyonda yaptığı 609 müsabakanın 325'ini kazandı, 284'ünden mağlubiyetle ayrıldı.

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THY Avrupa Ligi: Anadolu Efes yarın Barcelona’ya konuk olacak THY Avrupa Ligi: Anadolu Efes yarın Barcelona’ya konuk olacak THY Avrupa Ligi: Anadolu Efes yarın Barcelona’ya konuk olacak
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