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Galatasaray Başakşehir maçı için hazırlarına devam ediyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.01.2025 21:20
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Galatasaray Başakşehir maçı için hazırlarına devam ediyor

Galatasaray, Süper Lig’in 19’uncu haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antrenmana topla ısınmayla başlayan sarı–kırmızılı takım, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma çalışmasının ardından orta-şut çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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Galatasaray Başakşehir maçı için hazırlarına devam ediyor Galatasaray Başakşehir maçı için hazırlarına devam ediyor Galatasaray Başakşehir maçı için hazırlarına devam ediyor
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