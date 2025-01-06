06 Ocak 2025, Pazartesi
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ZTK'da grup heyecanı başlıyor! Süper Lig'in devleri sahnede

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 06.01.2025 09:35
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ZTK’da grup heyecanı başlıyor! Süper Lig’in devleri sahnede

Turkuvaz Medya'nın yayınladığı Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması heyecanı başlıyor. İlk hafta maçları, yarın oynanacak dört karşılaşmayla start alacak. Türkiye Futbol Federasyonu 7, 8 ve 9 Ocak tarihlerinde dört grupta oynanacak maçları paylaştı. İşte detaylar...

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında ilk hafta maçları yarın oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4 grupta 7, 8 ve 9 Ocak tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şöyle:

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması heyecanı başlıyor (AA)Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması heyecanı başlıyor (AA)

Yarın:

A Grubu

13.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor (Eryaman)

15.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat)

D Grubu

19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş (BG Grup 4 Eylül)

21.00 Onvo Antalyaspor-Kocaelispor (Corendon Airlines Park Antalya)

Bu aşamada Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlar da ZTK'da mücadele edecek (AA)Bu aşamada Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlar da ZTK'da mücadele edecek (AA)

8 Ocak Çarşamba

D Grubu

13.00 Kırklarelispor-Sipay Bodrum FK (Kırklareli Atatürk)

C Grubu

15.30 ikas Eyüpspor-Boluspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)

A Grubu

18.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)

4 grupta 7, 8 ve 9 Ocak tarihlerinde çok sayıda maç oynanacak (AA)4 grupta 7, 8 ve 9 Ocak tarihlerinde çok sayıda maç oynanacak (AA)

9 Ocak Perşembe:

B Grubu

13.00 Erzurumspor FK-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)

18.00 Gaziantep FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Gaziantep)

20.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

C Grubu

15.30 Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Çorum Şehir)

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ZTK’da grup heyecanı başlıyor! Süper Lig’in devleri sahnede ZTK’da grup heyecanı başlıyor! Süper Lig’in devleri sahnede ZTK’da grup heyecanı başlıyor! Süper Lig’in devleri sahnede
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