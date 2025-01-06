ZTK’da grup heyecanı başlıyor! Süper Lig’in devleri sahnede

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında ilk hafta maçları yarın oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4 grupta 7, 8 ve 9 Ocak tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şöyle:

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması heyecanı başlıyor (AA)

Yarın:

A Grubu

13.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor (Eryaman)

15.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat)

D Grubu

19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş (BG Grup 4 Eylül)

21.00 Onvo Antalyaspor-Kocaelispor (Corendon Airlines Park Antalya)