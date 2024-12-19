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ZTK'da Kırklarelispor - Adana Demirspor maçı

Giriş: 19.12.2024 15:12
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ZTK’da Kırklarelispor - Adana Demirspor maçı

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turnuvada 5. Tur maçında Kırklarelispor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Kırklareli'de oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Dev turnuvada 5. Tur maçında Kırklarelispor ile Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor.

Bu keyifli mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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KIRKLARELİSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ:

Kırklarelispor: Burak, Bedirhan, Erdoğan, Oğuz, Berkcan, Erdem, Raşit, Semih, Okan, Hüseyin, Fehmi

Adana Demirspor: Vedat, Semih, Burhan, Abdulsamet, Arda Okan, İzzet, Tayfun, Bünyamin, Yusuf, Ali Yavuz, Ozan

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