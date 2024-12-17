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Yasa tasarısı onaylandı! Rusya Taliban'ı terör listesinden çıkartacak

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.12.2024 23:44
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Yasa tasarısı onaylandı! Rusya Taliban’ı terör listesinden çıkartacak

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Taliban'ın terör örgütü listesinden çıkarılmasını mümkün kılacak yasa tasarısını kabul etti. Kabul edilen Taliban ile Rus hükümeti arasında resmi temaslar kurulabilecek ve Rusya vatandaşları da Taliban ile çalışabilecek.

Rusya, 2021'de Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinden Taliban'ın terör örgütü listesinden çıkarılması için harekete geçti.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Taliban'ın terör örgütü listesinden çıkarılmasını mümkün kılacak yasa tasarısını kabul etti.


Kabul edilen yasa tasarısına göre, terör örgütleri listesinde yer alan örgütlerin faaliyetlerine dair yasak Rus mahkemeleri tarafından kaldırılabilecek. Rus mahkemelerinin kararı doğrultusunda Taliban ile Rus hükümeti arasında resmi temaslar kurulabilecek ve Rusya vatandaşları da Taliban ile çalışabilecek.

Rusya, 2003 yılında Taliban'ı "terör örgütü" listesine almıştı.

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