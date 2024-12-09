Spor Zirvesi Turkuvaz’da bir araya geliyor! Ödüller sahiplerini bulacak

Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen Spor Zirvesi, sporda fark yaratan liderleri, uzmanları ve spor tutkunlarını bir araya getiriyor. Spor dünyasına yön veren en önemli isimlerin yer alacağı ve Süper Lig'in en iyilerinin de ödüllendirileceği zirve, 10 Aralık 2024 tarihinde Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek.

Zirve, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Beşiktaş JK Başkanı Hüseyin Yücel gibi sporda söz sahibi isimleri ağırlayacak. Zirve boyunca futbol, voleybol, spor ekonomisi ve şampiyonluk hikayelerine dair ilham verici oturumlar düzenlenecek.

MONTELLA, 2024'ÜN ATEŞİYLE 2032'YE ÖZEL OTURUMUNDA

Zirve, A Spor spikeri Melike Çelik'in açılış sunumuyla başlayacak. Ardından, Turkuvaz Medya Marka ve Pazarlama Grup Başkanı Sinan Köksal ve A Spor Yayın Koordinatörü Tahsin Ender Bilgin açılış konuşmalarını gerçekleştirecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, zirvenin ilk özel konukları olarak sporun geleceğine dair önemli değerlendirmelerde bulunacaklar.

Zirvenin ilk oturumu, "2024'ün Ateşiyle 2032'ye" başlığıyla düzenlenecek. Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Sabah Gazetesi Spor Muhabiri Ogün Şahinoğlu ile Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan moderatörlüğünde Türk futbolunun geleceğini tartışacak.

Öğleden önceki diğer önemli bir bölüm ise, Ülker Kurumsal İletişim Direktörü Mehmet Uçan'ın keynote konuşması olacak.

Spor Zirvesi Turkuvaz'da bir araya gelecek

TÜRKİYE BİR VOLEYBOL ÜLKESİDİR

A Spor Programcısı Ezgi Toper'in moderatörlüğünde düzenlenecek "Voleybol Ülkesi Türkiye" başlıklı panelde, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Çelik Türk voleybolunun uluslararası başarılarını ele alacak.

BEŞİKTAŞ'IN BAŞARI HİKAYESİ

Günün ikinci yarısı, spor ekonomisi ve kupa hikayelerine dair dikkat çekici oturumlarda devam edecek. A Spor Haber Müdürü Cüneyt Şen'in moderatörlüğünde düzenlenecek "Kupaların Hikayesi" başlıklı panelde, Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Beşiktaş JK Asbaşkanı Mete Vardar ve Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın ardındaki başarı hikayelerini paylaşacak.

Takvim Gazetesi Spor Müdürü Onur Özkan ve Sabah Gazetesi Spor Editörü Yasemin Yıldırım moderatörlüğünde düzenlenecek "Futbol Ekonomisi" oturumunda ise Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Türk futbolunun ekonomik geleceğini değerlendirecek.

Zirvenin son bölümünde, Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak. A Spor Spikeri Melike Çelik ve A Spor Haber Müdürü Cüneyt Şen sunumuyla gerçekleşecek törende yılın en başarılı sporcuları ödüllendirilecek.

GÜÇLÜ SPONSOR DESTEĞİ

Turkuvaz Medya Spor Zirvesi Türk Telekom, Ziraat Bankası, İddaa, Türkiye Futbol Federasyonu ve Yıldız Holding ana sponsorluğunda gerçekleşirken Zirve'nin destek sponsorları Papara, Aksuvital, Damat ve Black Bruin oldu.