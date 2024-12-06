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Trabzonspor - Kasımpaşa maçı! Fırtına'da hedef galibiyet...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.12.2024 17:36 Güncelleme: 06.12.2024 17:53
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Trabzonspor - Kasımpaşa maçı! Fırtına’da hedef galibiyet...

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta açılış maçında Trabzonspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Ligde oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 galibiyet alan bordo-mavili takım, Kasımpaşa karşısında kazanarak kötü gidişatını durdurmak istiyor. Kritik mücadeleyi ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Trabzonspor ile Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 15. hafta açılış mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

https://www.ahaber.com.tr/canli-skor/takim/trabzonspor/super-lig/super-lig-24-25_119883https://www.ahaber.com.tr/canli-skor/takim/trabzonspor/super-lig/super-lig-24-25_119883

Ligde oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 galibiyet alan bordo-mavili takım, Kasımpaşa karşısında kazanarak kötü gidişatını durdurmak istiyor.

Karşılaşma Papara Park'ta oynanacak. Müsabakada Zorbay Küçük düdük çalacak. Zorbay Küçük'ün yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ile Osman Gökhan Bilir üstlenecek. Trabzonspor - Kasımpaşa maçı 20.00'de başlayacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Serdar Saatçı, Batagov, Barisic, Mendy, Umut Güneş, Cham, Visca, Cihan Çanak, Banza.

Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Yasin Özcan, Rodrigues, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Hajradinovic, Fall, Ben Ouanes, Da Costa.

TRABZONSPOR LİG'DE 12. SIRADA

Trabzonspor, ligde 3 galibiyet, 6 beraberlik 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 15 puanla 12. sırada yer alıyor.

Karadeniz ekibinde Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Arif Boşluk, Hüseyin Türkmen ve Eren Elmalı'nın sakatlığı bulunuyor.

KART SINIRINDA OLAN İSİMLER
Bordo-mavililerde kaptan Uğurcan Çakır ve Simon Banza sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Bu oyuncular bu akşam kart görmeleri halinde 16. haftadaki Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

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