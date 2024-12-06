Fırtına yine kayıp! Trabzonspor ile Kasımpaşa 2-2 berabere kaldı

Trabzonspor ile Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 15. hafta açılış mücadelesinde karşı karşıya geldi.

BERABERE KALDI

Trabzonspor ile Kasımpaşa 2-2 berabere kaldı.

Konuk takım, 38. dakikada Cafu'nun penaltı golüyle öne geçti. Trabzonspor, 78'de Banza'nın penaltı golüyle skoru eşitledi. Bordo mavililer 82'de Nwakaeme ile öne geçti. Kasımpaşa, 90+1'de Nuno Da Costa ile skora eşitlik getirdi. Mücadele 2-2 sona erdi.

Bordo-mavili takımda geçen hafta ilk 11'de forma giyen Hüseyin Türkmen'in yerine Serdar Saatçi, Umut Güneş'in yerine Lundstram, Cihan Çanak'ın yerine Edin Visca ve Arif Boşluk'un yerine Eren Elmalı, görev yaptı.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Arif Boşluk ve Hüseyin Türkmen, kadroda yer almadı.

En son ligin 11. haftasındaki Fenerbahçe maçında forma giyen Anthony Nwakaeme, 3 hafta aradan sonra kadroya girerek yedek kulübesinde oturdu.

Karşılaşmaya taraftarlar fazla ilgi göstermezken Papara Park tribününde büyük boşluklar olduğu gözlendi.

Konuk takım Kasımpaşa'ya ayrılan tribünde ise "bir" taraftarın olması dikkati çekti.

3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle engelli öğrenciler, işaret diliyle İstiklal Marşı'na eşlik etti.

MÜCADELEDEN DAKİKALAR...

19. dakikada Rodrigues'in ortasında ceza sahası içinde Fall'ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

22. dakikada Malheiro'nun pasıyla ceza sahası içine giren Banza'nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

32. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

34. dakikada Draguş'un uzak mesafeden vuruşunda kaleci Gianniotis topu kornere çeldi.

37. dakikada Uğurcan Çakır'ın Nuno da Costa'yı düşürmesi sonucu hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.

38. dakikada beyaz noktanın başına geçen Cafu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

MAÇTAN DAKİKALAR İKİNCİ YARI



50. dakikada gelişen Kasampaşa atağından savunmadan dönen topu iyi takip eden Nuno Da Costa'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü.



66. dakikada Edin Visca'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Enis Destan'ın şutunda top kalecide kaldı.

Maçtan bir kare - (AA)



72. dakikada ceza sahasına giren Visca'nın kale önüne gönderdiği topa Banza'nın vuruşunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı çeldi.



74. dakikada Rodrigues'in top oyundayken Enis Destan'a ceza sahası içinde yumruk atması sonucu hakem Zorbay Küçük VAR'a giderek penaltı noktasını gösterdi.



77. dakikada penaltıyı kullanan Banza, topu ağlarla buluşturdu. 1-1

Maçtan bir kare - (AA)



81. dakikada Malheiro'nın ceza sahasına ortasında Nwakame kafayla topu filelere gönderdi. 2-1



90. dakikada Sadiku'nun kale sahasına yerden pasında Nuno Da Costa'nın şutunda top ağlara gitti. 2-2