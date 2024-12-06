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Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.12.2024 20:39 Güncelleme: 06.12.2024 20:46
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Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası’na katılmayacak

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi

TFF, Fenerbahçe'nin 2024-25 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklama (Foto: ahaber.com.tr)TFF'den yapılan açıklama (Foto: ahaber.com.tr)

TFF'den yapılan açıklama şöyle: Fenerbahçe Futbol A.Ş, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmiştir.
Türkiye Futbol Federasyonu'na 29 Kasım 2024 tarihinde iletilen yazıda "2024/2025 futbol sezonunda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına katılım sağlanmayacağını bildiririz." denilmiştir.
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Bahse konu olan bildirimle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili kurulları gerekli değerlendirmeleri yapacaktır.

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