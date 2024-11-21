21 Kasım 2024, Perşembe
Haberler Spor Haberleri Süper Lig'in 13. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 13. hafta hakemleri belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.11.2024 12:49 Güncelleme: 21.11.2024 12:53
ABONE OL
Süper Lig’in 13. hafta hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.

Milli takım maçlarının tamamlanmasıyla Trendyol Süper Lig'de sezon 13. hafta maçlarıyla devam edecek.

Süper Lig'de 13. hafta 23 Kasım Cumartesi günü Eyüpspor ile Çaykur Rizespor arasındaki maçla başlayacak.

Yeni hafta öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu maçlarda görev alacak hakemleri duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

23 KASIM CUMARTESİ

13.30: Eyüpspor-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
16.00: Gaziantep FK-Başakşehir: Ozan Ergün
16.00: Kayserispor-Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu
19.00: Bodrum FK - Galatasaray: Muhammet Ali Metoğlu

24 KASIM PAZAR

13.30: Sivasspor-Kasımpaşa: Burak Pakkan
16.00: Konyaspor-Hatayspor: Oğuzhan Çakır
16.00: Samsunspor-Alanyaspor: Zorbay Küçük
19.00: Beşiktaş-Göztepe: Alper Akarsu

25 KASIM PAZARTESİ

20.00: Trabzonspor-Adana Demirspor: Mehmet Türkmen

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör