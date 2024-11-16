CANLI | A MİLLİ TAKIM MAÇI: Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11’ler
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. Karşılaşmaya çıkmaya hazırlanıyor. Grupta geride kalan dört karşılaşmada topladığı 10 puanla lider durumda bulunan milliler, kalan iki maçta hem zirvedeki yerini korumayı hem de bir üst lige yükselmeyi hedefliyor. Türkiye-Galler maçının saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda canlı yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor, araştırılıyor. İşte milli maça dair detaylar ve muhtemel 11’ler…
A Milli Takım, dört maç sonunda üç galibiyet ve bir beraberlik ile 10 puanla grubun lideri konumunda bulunuyor. En yakın takipçisi olan Galler ise 8 puanla ikinci sırada. Bu kritik mücadelede milliler, liderlik avantajını koruyarak UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselme şansını elde etmeyi hedefliyor.
Türkiye-Galler Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
Türkiye'nin UEFA Uluslar B Ligi'ndeki son iki karşılaşması, ligdeki kaderini belirleyecek. Galler karşılaşmasının ardından milliler, Karadağ ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.
Türkiye - Galler maçı 16 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak. A Milli Takımı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda Galler'i konuk edecek.
Galler mücadelesinden sonra Milli Takım, 19 Kasım 2024, Salı günü Karadağ ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Türkiye-Galler Maçı Hangi Kanalda?
16 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak olan Türkiye - Galler maçı TV8 kanalından ve EXXEN platformundan canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.
Türkiye-Galler Maçı Muhtemel 11'ler
Türkiye: Abdülkerim, Barış, Mert, Zeki, Merih, Orkun, Mert, Hakan, Arda, Kerem, Yunus
Galler: Brooks, Cullen, Darlow, Williams, Davies, Cabango, Wilson, Burns, Rodon, Sheehan, Harris
Türkiye Galler Maçı Hakemi Kim?
16 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'da Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda gerçekleşecek olan Türkiye Galler maçını İspanya Futbol Federasyonundan J.Munuera yönetecek.
Uluslar Ligi Türkiye Puan Durumu
Türkiye: 10 PUAN
Galler: 8 PUAN
İzlanda: 4 PUAN
Karadağ: 0 PUAN