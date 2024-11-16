CANLI | A MİLLİ TAKIM MAÇI: Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11’ler

A Milli Takım, dört maç sonunda üç galibiyet ve bir beraberlik ile 10 puanla grubun lideri konumunda bulunuyor. En yakın takipçisi olan Galler ise 8 puanla ikinci sırada. Bu kritik mücadelede milliler, liderlik avantajını koruyarak UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselme şansını elde etmeyi hedefliyor.

Türkiye Galler Maçı (AA)

Türkiye-Galler Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Türkiye'nin UEFA Uluslar B Ligi'ndeki son iki karşılaşması, ligdeki kaderini belirleyecek. Galler karşılaşmasının ardından milliler, Karadağ ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Türkiye - Galler maçı 16 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak. A Milli Takımı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda Galler'i konuk edecek.

Galler mücadelesinden sonra Milli Takım, 19 Kasım 2024, Salı günü Karadağ ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Türkiye-Galler Maçı Hangi Kanalda?

16 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak olan Türkiye - Galler maçı TV8 kanalından ve EXXEN platformundan canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

Türkiye Galler Maçı (AA)

Türkiye-Galler Maçı Muhtemel 11'ler

Türkiye: Abdülkerim, Barış, Mert, Zeki, Merih, Orkun, Mert, Hakan, Arda, Kerem, Yunus

Galler: Brooks, Cullen, Darlow, Williams, Davies, Cabango, Wilson, Burns, Rodon, Sheehan, Harris

Türkiye Galler Maçı Hakemi Kim?

16 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'da Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda gerçekleşecek olan Türkiye Galler maçını İspanya Futbol Federasyonundan J.Munuera yönetecek.

Uluslar Ligi Türkiye Puan Durumu

Türkiye: 10 PUAN

Galler: 8 PUAN

İzlanda: 4 PUAN

Karadağ: 0 PUAN