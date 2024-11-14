Mike Tyson Jake Paul boks maçı Türkiye saatiyle kaçta, ne zaman? Mike Tyson-Jake Paul boks maçı hangi platformda yayınlanacak?

Tüm dünyanın beklediği Mike Tyson Jake Paul boks maçı için nefesler tutuldu. Kariyerine Youtuber olarak başlayan, sonrasında boksa geçiş yapan Jake Paul, en büyük ağır siklet boksörlerinden biri olan Mike Tyson ile karşı karşıya gelecek. Bu heyecan dolu maç için geri sayım başladı.

Mike Tyson Jake Paul Boks Maçı (AA)

Profesyonel kariyerinde çıktığı 11 maçın 10'unu kazanan ve sadece bir kez mağlubiyet alan Jake Paul, daha önce UFC'den Nate Diaz gibi tanınmış isimlerle karşılaştı ve bu maçları galip tamamladı. Son yenilgisini ise 2023 yılında İngiliz boksör Tommy Fury karşısında Suudi Arabistan'da aldı. Mike Tyson ise 20 yaşında kazandığı "en genç ağır sıklet şampiyonu" unvanı ile adını tarihe yazdıran, aynı anda üç ana kemeri de (WBA, WBC, IBF) elinde tutan ilk ağır sıklet boksörü oldu. Tyson, agresif dövüş stili ile yıllar boyunca pek çok kişinin favori sporcusu oldu.

Mike Tyson Jake Paul Boks Maçı (AA)

Mike Tyson Jake Paul Boks Maçı Ne Zaman?

Son profesyonel müsabakasını 2005'te gerçekleştiren Mike Tyson, uzun bir aranın ardından 16 Kasım Cumartesi günü TSİ 04.00'te Jake Paul ile karşı karşıya gelecek. Bu tarihi maç, NFL Dallas Cowboys sahasında düzenlenecek.

Mike Tyson Jake Paul Boks Maçı (AA)

Mike Tyson Jake Paul Boks Hangi Platformda?

NFL Dallas Cowboys sahasında gerçekleşecek olan heyecan dolu müsabaka Netflix üzerinden canlı yayınlanacak.