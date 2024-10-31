Edirnespor 0-1 Batman Petrolspor | Kupada tek gollü tur
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Edirnespor ile Batman Petrolspor karşı karşıya geldi. Batman Petrolspor deplasmanda rakibini 1-0 mağlup ederek üst tura yükseldi. İşte maçın golü.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Batman Petrolspor, Edirnespor deplasmanına konuk oldu. Batman Petrolspor karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak üst tura yükselen taraf oldu.
Batman Petrolspor'a turu getiren golü 33. dakikada Tunahan Çiçek kaydetti.
GOL | Edirnespor 0-1 Batman Petrolspor