31 Ekim 2024, Perşembe
Haberler Spor Haberleri

Edirnespor 0-1 Batman Petrolspor | Kupada tek gollü tur

Giriş: 31.10.2024 13:05 Güncelleme: 31.10.2024 16:34
ABONE OL
Edirnespor 0-1 Batman Petrolspor | Kupada tek gollü tur

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Edirnespor ile Batman Petrolspor karşı karşıya geldi. Batman Petrolspor deplasmanda rakibini 1-0 mağlup ederek üst tura yükseldi. İşte maçın golü.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Batman Petrolspor, Edirnespor deplasmanına konuk oldu. Batman Petrolspor karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak üst tura yükselen taraf oldu.

Batman Petrolspor'a turu getiren golü 33. dakikada Tunahan Çiçek kaydetti.

GOL | Edirnespor 0-1 Batman Petrolspor

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör