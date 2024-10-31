CANLI | İstanbulspor - Kilis Belediyespor
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında İstanbulspor Kilis Belediyespor ile kozlarını paylaşıyor. İstanbulspor - Kilis Belediyespor maçını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
3. Tur maçında 1. Lig ekibi İstanbulspor ile Bölgesel Amatör Lig ekibi Kilis Belediyespor kozlarını paylaşıyor.
Saat 17.30'da başlayan ve Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.
İLK 11'LER
İstanbulspor: Mücahit, Yunus, Duhan, Fatih, Dijlan, Kubilay, Yusuf Ali, Demir, Sambissa, Diarra, Jackson
Kilis Belediyespor: Hayrettin, Oğuzhan, Onur, İbrahim Anıl, Mahsuni, Hüseyin, Mohamad, Mehmet Emin, Cabbar, Emrah, Taner