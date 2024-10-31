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CANLI | İstanbulspor - Kilis Belediyespor

Giriş: 31.10.2024 17:46
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CANLI | İstanbulspor - Kilis Belediyespor

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında İstanbulspor Kilis Belediyespor ile kozlarını paylaşıyor. İstanbulspor - Kilis Belediyespor maçını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

3. Tur maçında 1. Lig ekibi İstanbulspor ile Bölgesel Amatör Lig ekibi Kilis Belediyespor kozlarını paylaşıyor.

ASpor CANLI YAYIN

Saat 17.30'da başlayan ve Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

İLK 11'LER

İstanbulspor: Mücahit, Yunus, Duhan, Fatih, Dijlan, Kubilay, Yusuf Ali, Demir, Sambissa, Diarra, Jackson

Kilis Belediyespor: Hayrettin, Oğuzhan, Onur, İbrahim Anıl, Mahsuni, Hüseyin, Mohamad, Mehmet Emin, Cabbar, Emrah, Taner

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