CANLI | Edirnespor - Batman Petrolspor ZTK 3. Tur maçı canlı izle

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

3. Tur maçında 3. Lig ekibi Edirnespor ile 2. Lig ekibi Batman Petrolspor karşı karşıya geliyor. Saat 14.30'da başlayan ve Tunca Futbol Sahası'nda oynanan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

EDİRNESPOR - BATMAN PETROLSPOR 11'LER

Edirnespor: Doğukan, Emre, Batuhan, Nasrullah, Hüseyincan, Yusuf Talha, Mert, Furkan, Atakan, Mustafa, Efe

Batman Petrolspor: Ferhat, Baran, Sinan, Evren, Arda, Azad, Hüseyin, Muzaffer, Ahmet Arda, Ege, Atabey