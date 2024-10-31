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CANLI | Edirnespor - Batman Petrolspor ZTK 3. Tur maçı canlı izle

Giriş: 31.10.2024 13:05 Güncelleme: 31.10.2024 15:19
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CANLI | Edirnespor - Batman Petrolspor ZTK 3. Tur maçı canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Edirnespor ile Batman Petrolspor karşı karşıya geliyor. Edirnespor - Batman Petrolspor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

3. Tur maçında 3. Lig ekibi Edirnespor ile 2. Lig ekibi Batman Petrolspor karşı karşıya geliyor. Saat 14.30'da başlayan ve Tunca Futbol Sahası'nda oynanan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

ASpor CANLI YAYIN

EDİRNESPOR - BATMAN PETROLSPOR 11'LER

Edirnespor: Doğukan, Emre, Batuhan, Nasrullah, Hüseyincan, Yusuf Talha, Mert, Furkan, Atakan, Mustafa, Efe

Batman Petrolspor: Ferhat, Baran, Sinan, Evren, Arda, Azad, Hüseyin, Muzaffer, Ahmet Arda, Ege, Atabey

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