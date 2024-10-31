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CANLI | Bayburt ÖİS-Samsunspor ZTK 3. Tur maçı canlı izle

Giriş: 31.10.2024 13:05 Güncelleme: 31.10.2024 13:05
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CANLI | Bayburt ÖİS-Samsunspor ZTK 3. Tur maçı canlı izle

Turkuvaz Medya ev sahipliğinde yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan fırtınası sürüyor. 3. Tur maçında Bayburt ÖİS ile Samsunspor karşı karşıya gelirken bu maç A Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanıyor.

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

3. Tur maçında 3. Lig ekibi Bayburt ÖİS ile Süper Lig ekibi Samsunspor karşı karşıya geliyor. Saat 13.00'te başlayan ve Bayburt Genç Osman Stadyumu'nda oynanan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

ASpor CANLI YAYIN

BAYBURT ÖİS - SAMSUNSPOR 11'LER

Bayburt ÖİS: Burak, Enes, Köksal, Yasin, Hüseyin, Alpay, Mete, Mehmet, Doğukan, Muhammed Semih, Ali Burak

Samsunspor: Halil, Nanu, Bedirhan, Yunus Emre, Soner, Laura, Muhammet, Mustafa, Schindler, Tait, Dimata

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