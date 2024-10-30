(CANLI) Kafkasspor Hatayspor | Ziraat Türkiye Kupası

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

3. Tur maçında 3. Lig ekibi İnegöl Kafkas SK ile Süper Lig ekibi Hatayspor karşı karşıya geliyor. Saat 14.30'da başlayan ve İnegöl İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

İNEGÖL KAFKAS SK - HATAYSPOR 11'LER

İnegöl Kafkas SK: Emirhan, Tarık, Yusuf, Furkan, İskender, Hasan, Yusufcan, Umut, Enes, Eren, Emir

Hatayspor: Bekaj, Oğuzhan, Calvo, Cengiz, Kerim, Boutobba, Diack, Abdulkadir, Görkem, Bamgboye, Strandberg