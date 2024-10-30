(CANLI) Kafkasspor Hatayspor | Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Kafkasspor Hatayspor karşı karşıya geliyor. Maçın canlı olarak ahaber.com.tr ve A Spor'dan izleyebilirsiniz.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
3. Tur maçında 3. Lig ekibi İnegöl Kafkas SK ile Süper Lig ekibi Hatayspor karşı karşıya geliyor. Saat 14.30'da başlayan ve İnegöl İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.
İNEGÖL KAFKAS SK - HATAYSPOR 11'LER
İnegöl Kafkas SK: Emirhan, Tarık, Yusuf, Furkan, İskender, Hasan, Yusufcan, Umut, Enes, Eren, Emir
Hatayspor: Bekaj, Oğuzhan, Calvo, Cengiz, Kerim, Boutobba, Diack, Abdulkadir, Görkem, Bamgboye, Strandberg