Vincenzo Montella’dan Roma’ya açık kapı

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalyan basınına önemli açıklamalarda bulundu.

Vincenzo Montella (AA)

"KENAN BUNU HAK EDİYOR"

Montella, Inter - Juventus maçında oyuna sonradan dahil olarak attığı 2 golle takımına 1 puanı kazandıran milli futbolcu Kenan Yıldız hakkında "Onun adına çok mutluyum. Bu başarı doğru zamanda geldi. Henüz 19 yaşında. Bir maçta 2 gol atan en genç oyuncu oldu. Gol yollarında önemli bir tepki verdi. Türkiye'de onun hakkında çok şey konuşuluyor ve Kenan bunu hak ediyor.

Kenan Yıldız

Motta şaşırtıcı bir şekilde onu başlangıçta kenarda tuttu. Ama o oyuna çok iyi girdi. Hiç şüphem yoktu. Çünkü o zihinsel olarak olgun bir çocuk. Tavrında asla hata yapmaz. Şu ana kadar olağanüstü gollerin hepsini attı. En basit golleri atmayı da öğrenmeli" dedi.

Montella, sezona Daniele De Rossi ile başlayan ancak geçtiğimiz eylül ayında İtalyan teknik adamın yerine Ivan Juric'i getiren eski takımının kötü gidişatı için yorumda bulundu.

İtalyan çalıştırıcı, "Gerçeküstü bir kriz, paradoksal bir durum." diye konuştu.

TARAFTARLAR OLMADAN ROMA OLMAZ

50 yaşındaki çalıştırıcı, Roma için sezon başında umutlu olduğunu ancak alınan sonuçların ardından hayal kırıklığına uğradığını ifade etti. Montella, "Son zamanlarda sanki yeniden 2001 (Roma'nın Serie A'da son şampiyonluğunu yaşadığı sezon) iklimini görüyormuşum gibi hissettim ancak sonra her şey dağıldı. Taraftarlar olmadan Roma olmaz. Önce onlarla ilişkiler düzeltilmeli" ifadelerini kullandı.

"ROMA'NIN KADROSU BÜYÜK"

Montella, eski takım arkadaşı Daniele De Rossi'nin görevden alınmasıyla ilgili bir soruyu "O benim arkadaşım ve üzgünüm. Detaylara girmek istemiyorum. Dışarıdan bakıldığında bu haksızlık olur. Ancak Roma'nın kadrosu büyük. Şampiyonlar Ligi için mücadele edecek malzemeye sahip olduklarına inanıyorum" diyerek cevapladı.

Vincenzo Montella, Roma'dan teklif alması halinde ne yanıt vereceğinin soruldu.

Montella, bunun üzerine ise takımın başında şu anda Ivan Juric'in bulunduğunu ve kendisinin Türkiye Futbol Federasyonu'yla bir sözleşmesi olduğunu hatırlatsa da eski kulübüne kapıyı kapatmadı.

"TÜRKİYE'DE MUTLUYUM AMA BÖYLE BİR TEKLİF BENİ ZOR DURUMDA BIRAKIR"

İtalyan teknik adam bu soruya "Türkiye'de mutluyum ama böyle bir teklif beni zor durumda bırakır. Kariyerinin önemli bir bölümünü geçirdiği ve kalbinden bir parça bıraktığı bir kulüp tarafından çağrılan herkes gibi davranırım" cevabını verdi.

Montella, 2023'ün Eylül ayı itibarıyla A Milli Futbol Takımı'nın yeni antrenörü olmuştu.

Deneyimli antrenör, Milli Takım'ın başında çıktığı 17 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.



Montella, bu maçlarda 1.76 puan ortalaması yakaladı.