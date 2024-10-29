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(CANLI) Bursa Nilüfer FK - Ankaragücü | Ziraat Türkiye Kupası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.10.2024 13:02
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CANLI Bursa Nilüfer FK - Ankaragücü | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Bursa Nilüfer FK ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi ahaber.com.tr ve A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz...

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

ASpor CANLI YAYIN

3. Tur maçında 3. Lig ekibi Bursa Nilüfer FK ile 1. Lig ekibi Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Saat 13.00'te başlayan ve İbrahim Yazıcı Stadyumu'nda oynanan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

BURSA NİLÜFER FK - ANKARAGÜCÜ İLK 11'LER

Bursa Nilüfer FK: Ramazan, Turhan, Utku, Serhat, Alp, Kaan, Cüneyt, Hasan, Serhan, Mustafa, Berat

Ankaragücü: Ertaç, İsmail, Mert, Osman, Alper, Cem, Rotariu, Saponara, Efkan, Varga, Cephas

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