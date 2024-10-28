Kopa Trophy ödülünü Arda Güler mi kazandı? 2024 Ballon d’Or’da en iyi genç oyuncu ödülü kime verildi?

Real Madrid forması giyen 21 yaş altı milli futbolcu Arda Güler, yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy ödülü için gösterilen 10 adaydan biri oldu. Genç yetenek, özellikle son dönemlerdeki etkileyici performansıyla dikkatleri üzerine çekerek bu prestijli ödülün güçlü adaylarından biri haline geldi.

Ballon d'Or Töreni Paris'te Gerçekleşecek

Ballon d'Or ödül töreni, 28 Ekim Pazartesi günü Paris'te bulunan Théâtre du Châtelet'te gerçekleştirilecek. Bu törende Kopa Trophy ödülünün de sahibi belli olacak. Arda Güler'in yanı sıra diğer adaylar arasında da zorlu bir rekabet yaşanması bekleniyor.

Kopa Trophy'nin Sahibi Kim Olacak?

Kopa Trophy ödülünü kazanıp kazanmadığı, törenin ardından netleşecek. Tüm gözler, genç futbolcunun bu önemli ödülü kazanıp kazanamayacağı üzerinde yoğunlaşıyor. Ödül açıklanır açıklanmaz, gelişmeleri haberimize ekleyeceğiz.

2024 Kopa Trophy ödülüne aday 10 futbolcu şu şekilde:

Arda Güler (19 yaşında) - Real Madrid

Pau Cubarsi (17 yaşında) - Barcelona

Alejandro Garnacho (20 yaşında) - Manchester United

Karim Konate (20 yaşında) - Salzburg

Kobbie Mainoo (19 yaşında) - Manchester United

Mathys Tel (19 yaşında) - Bayern Münih

Lamine Yamal (17 yaşında) - Barcelona

Warren Zaire-Emery (18 yaşında) - Paris Saint-Germain

Joao Neves (19 yaşında) - Paris Saint-Germain

Savinho (20 yaşında) - Manchester City