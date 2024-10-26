CANLI | Trabzonspor-Göztepe

Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında Trabzonspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor.

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GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

İLK 11'LER

Göztepe: Lis, Heliton, Juan Santos, Anthony Dennis, Koray Günter, Malcom, Tijanic, Djalma, Ogün Bayrak, Bomawoko, David Datro Fofana

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pedro, Mendy, Lundstram, Eren Elmalı, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Visca, Bardhi, Draguş, Banza

GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Mücadele saat 19.00'da başlarken beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BORDO-MAVİLİLER ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Ligde geçen hafta sahasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, Göztepe deplasmanından da 3 puanla ayrılarak hem çıkışını sürdürmek hem de ligde bu sezon ilk kez art arda iki maçı kazanmayı hedefliyor.

TRABZONSPOR'DA HEDEF İLK DEPLASMAN GALİBİYETİ

Bu sezon deplasmanda oynadığı 4 karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk dış saha galibiyetini almanın mücadelesini verecek.

Karadeniz ekibi, ligin ilk haftasında Abdullah Avcı yönetiminde Net Global Sivasspor, bir sonraki hafta da geçici olarak takımın başında sahaya çıkan Futbol genel direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde ikas Eyüpspor maçından golsüz beraberlikle ayrıldı.

Daha sonra 5. kez takımın başına getirilen Şenol Güneş ile 2 deplasman maçı oynayan Trabzonspor, bu maçlarda da deplasman beraberliklerini değiştiremedi. Bordo-mavililer, önce deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0, daha sonra da Atakaş Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.