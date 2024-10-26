CANLI | Trabzonspor-Göztepe
Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında Trabzonspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Trabzonspor, Göztepe’yi mağlup ederek ilk deplasman galibiyetine ulaşmak istiyor. Göztepe ise geride kalan haftalarda topladığı 12 puanla 7. sırada yer alıyor. Zorlu randevuda Fırtına'nın ilk 11'i belli oldu. Kritik mücadeleyi ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında Trabzonspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor.
Kritik mücadeleyi ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
İLK 11'LER
Göztepe: Lis, Heliton, Juan Santos, Anthony Dennis, Koray Günter, Malcom, Tijanic, Djalma, Ogün Bayrak, Bomawoko, David Datro Fofana
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pedro, Mendy, Lundstram, Eren Elmalı, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Visca, Bardhi, Draguş, Banza
GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Mücadele saat 19.00'da başlarken beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
BORDO-MAVİLİLER ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Ligde geçen hafta sahasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, Göztepe deplasmanından da 3 puanla ayrılarak hem çıkışını sürdürmek hem de ligde bu sezon ilk kez art arda iki maçı kazanmayı hedefliyor.
TRABZONSPOR'DA HEDEF İLK DEPLASMAN GALİBİYETİ
Bu sezon deplasmanda oynadığı 4 karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk dış saha galibiyetini almanın mücadelesini verecek.
Karadeniz ekibi, ligin ilk haftasında Abdullah Avcı yönetiminde Net Global Sivasspor, bir sonraki hafta da geçici olarak takımın başında sahaya çıkan Futbol genel direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde ikas Eyüpspor maçından golsüz beraberlikle ayrıldı.
Daha sonra 5. kez takımın başına getirilen Şenol Güneş ile 2 deplasman maçı oynayan Trabzonspor, bu maçlarda da deplasman beraberliklerini değiştiremedi. Bordo-mavililer, önce deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0, daha sonra da Atakaş Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.