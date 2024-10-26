Fırtına son anda esemedi! Trabzonspor Göztepe’ye 2-1 mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında Trabzonspor ile Göztepe karşı karşıya geldi.

Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'de Anthony Dennis'in kırmızı kart gördüğü ilk yarıda Trabzonspor şut atamadı. İlk yarısı golsüz tamamlanan müsabakada Göztepe, 60. dakikada Isaac Solet'in golüyle öne geçse de 64. dakikada Simon Banza'nın penaltıdan attığı gole engel olamadı.

David Tijanic ile 90+2. dakikada bir gol daha bulan Göztepe, karşılaşmayı 2-1 üstün tamamladı. Göztepe'nin puanını 15'e yükselttiği müsabakanın ardından Trabzonspor 12 puanda kaldı. İç sahadaki yenilmezliğini sürdüren Göztepe, 5. iç saha maçında 4. galibiyetini aldı.

ISAAC SOLET İKİNCİ GOLÜNÜ ATTI

Sarı-kırmızılı ekipte müsabaka boyunca etkili bir oyun ortaya koyan Isaac Solet, takımını ilk golünü attı. Solet, iç sahadaki Net Global Sivasspor maçının ardından ikinci golünü kaydetti. Takımının galibiyet golüne imza atan David Tijanic ise bu sezon ilk golüne ulaştı.

GÖZTEPE İLK KEZ KIRMIZI KART GÖRDÜ

Göztepe'de ilk yarıda takımını eksik bırakan Dennis, kariyerinde ilk kez kırmızı kartla cezalandırıldı. Sarı-kırmızılı ekip de bu sezon ilk kez kırmızı kart gördü. Göztepe Futbol Operasyonları Sorumlusu Ali Dönmez de 32. dakikada hakeme itirazlarından dolayı üst üste iki sarı kartın ardından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon 4. kez sarı kart gören Isaac Solet cezalı duruma düştü. Solet, ligin 11. haftasındaki Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR İLK MAĞLUBİYETİNİ YAŞADI

Bu sezon Göztepe maçına kadar mağlubiyeti olmayan Trabzonspor, ilk yenilgisini Göztepe karşısında yaşadı. Bu sezon deplasmanda galibiyeti bulunmayan Trabzonspor, dış sahada 4 beraberlik ve bir mağlubiyetle 4 puan elde edebildi. Bordo-mavili ekibin ilk golünü kaydeden Simon Banza, bu sezon 4. golüne ulaştı. Banza'nın bordo-mavili ekibin ligde attığı son 6 golün 4'ünde imzası bulunuyor. İki takım futbolcuları ve hakemlerin "Yaşasın Cumhuriyet" yazılı pankartla sahaya çıktığı müsabakada Trabzonsporlu futbolcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için tasarlanmış üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının bulunduğu formayla çıktı.





GÖZTEPE MAÇI 10 KİŞİ TAMAMLADI

Göztepe'de Anthony Dennis, 26. dakikada Simon Banza'ya yaptığı faulden sonra kırmızı kartla oyundan atıldı. Maçın 33. dakikasında ise Göztepe Sportif Direktör Yardımcısı Ali Görmez, yaptığı yoğun itirazlardan sonra kırmızı kart gördü.

MÜCADELEDE YAŞANALAR...

21. dakikada ceza sahasına girerken topla buluşan ve kaleci Uğurcan'la karşı karşıya kalan Solet'in şutunda, top kaleciden tekrar bu oyuncuya geldi. Açısını kaybeden Solet'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

28. dakikada Göztepeli Dennis, Banza'ya yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.

39. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Juan'ın attığı topa hareketlenen Fofana'nın pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Tijanic'in şutunda, kaleci Uğurcan topu kornere uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle sona erdi.

51. dakikada sol kanattan Eren Elmalı'nın yerden ceza sahası içine gönderdiği ortada Muhammed Cham'ın şutunda top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

60. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Juan'ın vuruşunda savunmadan seken topu Isaac filelere gönderdi. 1-0



62. dakikada sağ kanattan Ozan Tufan'ın pasında Lundstram'ın şutunda Bokele topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi.

64. dakikada beyaz noktanın başına geçen Banza meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1



80. dakikada ceza sahası dışından Visca'nın şutunda top az farkla auta çıktı.



81. dakikada sağ kanattan Visca'nın ortasında ceza sahası içinde Umut Bozok'un kafa vuruşu az farkla auta çıktı.



90+2. dakikada gelişen Göztepe atağında Djalma'nın pasında topla buluşan Tijanic'in ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top filelere gitti. 2-1