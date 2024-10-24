CANLI | NK Celje-Başakşehir FK

UEFA Konferans Ligi ikinci hafta maçında Slovenya'nın Celje ekibine konuk olacak RAMS Başakşehir, kupa hedefiyle çıktığı yolda deplasmandan 3 puanla dönmek istiyor.

İŞTE İLK 11'LER

NK Celje: Rozman, Nieto, Zec, Vuklisevic, Nemanic, Zabukovnik, Svetlin, Seslar, Brnic, Matko, Kucys.

Başakşehir: Deniz Dilmen, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Crespo, Berat, Pelkas, Deniz Türüç, Figueiredo, Piatek.

CELJE-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Celje-Başakşehir maçı 24 Ekim Perşembe saat 19:45'te başlayacak.

CELJE-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Celje-Başakşehir maçı TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

AVRUPA KUPALARINDA 58. RANDEVU

UEFA Konferans Ligi ikinci hafta maçında Slovenya'nın Celje ekibine konuk olacak RAMS Başakşehir, Avrupa kupalarında 58. karşılaşmasını oynayacak. Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da daha önce oynadığı 57 maçta 22 galibiyet, 13 beraberlik ve 22 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 83 gol atan RAMS Başakşehir, kalesinde 78 gole engel olamadı.

AVRUPA'DA SEKİZİNCİ MAÇ

RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında sekizinci sınavını verecek.

Atan yönetiminde Avrupa'da oynadığı 7 maçta 5 galibiyet alan turuncu-lacivertli ekip, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Başakşehir, Çağdaş Atan idaresinde oynadığı 7 maçta 16 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

Turuncu-lacivertli ekip, Çağdaş Atan ile Avrupa kupalarında çıktığı ilk maçta San Marino ekibi La Fiorita'yı İstanbul'da 6-1 ve deplasmanda 4-0 mağlup etti. Atan yönetiminde üçüncü maçına Gürcistan deplasmanında çıkan İstanbul ekibi, Iberia Tiflis'i 1-0, rövanşında da İstanbul'da 2-0 yendi.

Başakşehir, Atan idaresinde UEFA Konferans Ligi play-off turunda ise deplasmanda 0-0 berabere kaldığı İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'i İstanbul'da 2-0 mağlup etti. Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk maçında ise sahasında Avusturya temsilcisi Rapid Wien'e 2-1 yenildi.