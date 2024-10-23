Derbi öncesi Buruk'tan TFF’ye sert sözler! “Birileri istedi diye sevk yapılamaz”

UEFA Avrupa Ligi 3. maçında Galatasaray evinde ağırladığı Elfsborg'u 4-3 mağlup etti. 3 puan alarak puanını 7'ye yükselten Galatasaray'ın gollerini Icardi, Petterson (k.k), Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün kaydetti.

Teknik direktör Okan Buruk maçın ardından ahaber.com.tr'nin sorularını yanıtladı.

Okan Buruk:

"Oyunda rakibe oyun vermedik hep bizde oldu ama top kayıpları, maç öncesi özellikle geçiş hücumunu etkili yapan ve özellikle Avrupa'da oynadığı maçlarda sonlandırması yüzde 60'lara varan bir takım vardı karşımızda. Bugünde bunu gördük aslında, girdikleri pozisyonları sonlandırdılar kazandıkları paslarla. Aslında çok rahat bir şekilde çıkma imkanımız vardı, birçok pozisyonda bunu doğru yaptığımızda rahat bir şekilde çıktık, bloklar arasını kırdık, topu öne taşıdık.

Ama 2 pozisyon kaptırdık, hatta penaltı pozisyonu öncesi de önce topu kazandık sonra topu kaybettik. Baktığımızda 3 golde de top kayıpları var. Bu bazen yorgunlukla oluyor, bazen o an pozisyon gereği oluyor, tabii ki bu futbolda olacak, ilk yarıda 1-2 top kaptırdık ama pozisyon yemedik net. Ama oyunun geneline baktığımızda istatiksel olarak çok iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Bir Avrupa maçına karşı, bir İsveç maçına karşı çok fazla pozisyon girip, çok üretip çok gol attık. Olumlu tarafından baktığımızda günün güzel tarafı taraftarımıza güzel bir futbol seyrettirdik ama yediğimiz goller konsantrasyon ve yorgunluğa da bağlanabiliyor.

ALEYHİMİZE ÇOK FAZLA HAKEM HATASI YAPILDI

Çok şaşkınız yine, bir öncekinde de şaşkındık yine şaşkınız. Ne olduğunu ne ile ilgili olduğunu gerçekten anlayamıyoruz, burada da bir ceza almayacağını düşünüyorum umut ediyorum ve ortada bir ceza verilecek bir şey olacağını düşünmüyorum. Burada tabii ki kurumlar kararını verecek. Ona da saygı duyacağız. Burada benim olayımda da aynıydı, sadece Galatasaraylı oyuncuların bu sevkleri aldığını görüyoruz, çok fazla aleyhimize hakem hatası yapıldığını da düşünüyorum. Trabzonspor ve Galatasaray'ın bu sene çok fazla hakem hatasına maruz kaldığını düşünüyorum.

BİRİLERİ İSTEDİ DİYE SEVK YAPILMAZ

Geçen hafta gösterilen kartlara da baktığımızda herkes hem fikirdi. Ama şaşırdığımız şeyler var tabii ki ama güveniyoruz, ne olursa saygı duyuyoruz, hakemlerimize de saygı duyuyoruz. Bu tür konuların polemik konusu olmasını istemiyoruz. Sahada kalmamız gerekiyor, bir teknik adam olarak sahada kalmak istiyorum.

Yapılan sevklerin de daha sonra bizi haklı çıkaran, yani para cezası bile iptal oldu sonunda. Burada yapılan sevklerin karşılığı, arkası olması gerekiyor. Sadece birileri istedi diye sevklerinin yapılması herkes için önce sıkıntı yaratacak. Yarın öbürgün bende isteyeceğim, o da isteyecek herkes isteyecek. Bunların bu şekilde yapılması üzücü ama dediğim gibi federasyonumuza, başkanımıza ve kurullara hepsine güveniyoruz. Ne karar alırlarsa da saygı duyuyoruz."