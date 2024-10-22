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TFF duyurdu! Yunus Akgün, PFDK'ya sevk edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.10.2024 20:05 Güncelleme: 22.10.2024 20:08
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TFF duyurdu! Yunus Akgün, PFDK’ya sevk edildi

Galatasaray oyuncusu Yunus Akgün, 41. maddeden PFDK'ya sevk edildi. Konuya ilişkin TFF'den açıklama geldi.

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, 41. maddeden PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Kulübü futbolcusu Yunus Akgün'ün aynı müsabaka sonrası sosyal medya hesabından (Instagram) yapmış olduğu paylaşımda yer alan "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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