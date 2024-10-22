TFF duyurdu! Yunus Akgün, PFDK’ya sevk edildi

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, 41. maddeden PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Kulübü futbolcusu Yunus Akgün'ün aynı müsabaka sonrası sosyal medya hesabından (Instagram) yapmış olduğu paylaşımda yer alan "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."