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ZTK'da 3. tur eşleşmeleri belli oldu

Giriş: 15.10.2024 14:45
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ZTK’da 3. tur eşleşmeleri belli oldu

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçlarıyla devam edecek. 2. tur maçlarında sahadan galip ayrılarak adlarını 3. tura yazdıran takımların eşleşmeleri, yapılan kura çekiminin ardından belli oldu.

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçlarıyla devam edecek.

2. tur maçlarında sahadan galip ayrılarak adlarını 3. tura yazdıran takımların eşleşmeleri, yapılan kura çekiminin ardından belli oldu.

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