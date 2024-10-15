ZTK'da 3. tur eşleşmeleri belli oldu
Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçlarıyla devam edecek. 2. tur maçlarında sahadan galip ayrılarak adlarını 3. tura yazdıran takımların eşleşmeleri, yapılan kura çekiminin ardından belli oldu.
Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçlarıyla devam edecek.
2. tur maçlarında sahadan galip ayrılarak adlarını 3. tura yazdıran takımların eşleşmeleri, yapılan kura çekiminin ardından belli oldu.