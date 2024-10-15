Norveç-Türkiye Ümit Milli Takım maçı
Ümit Milli Futbol Takımımız Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu son maçında bugün Norveç'te deplasmanda sahaya çıkıyor. Stavanger'de Viking Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 19.30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.
Ümit Millî Takımımız 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup elemeleri son maçında bugün Norveç ile karşılaşacak. Oynadığı 9 müsabakada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle 13 puan toplayan millilerin gruptan çıkma şansı bulunmuyor.
Gökhan Gönül'ün gelmesinin ardından ilk kez deplasman müsabakasına çıkacak olan U 21 Milli Takımımız, Gönül'ün takımın başına geçişinden sonra oynadığı ilk maçta Letonya'yı 3-0 mağlup etmişti.
NORVEÇ-TÜRKİYE ÜMİT MİLLİ MAÇI NE ZAMAN?
Stavanger'de Viking Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.
Ümit Millî Takımımızın Norveç maçı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Kaleciler: Emre Bilgin (Fatih Karagümrük A.Ş.), Deniz Dilmen (RAMS Başakşehir FK), Jankat Yılmaz (Adanaspor A.Ş.)
Defans: Serdar Saatçı (Trabzonspor A.Ş.), Ravil Tagir (Al-Jazira Club), Emin Bayram (KVC Westerlo), Ayberk Karapo (Çaykur Rizespor A.Ş.), Taha Altıkardeş (Göztepe A.Ş.), Ahmetcan Kaplan (AFC Ajax), Metehan Baltacı (Galatasaray A.Ş.), Uğur Kaan Yıldız (Ankara Keçiörengücü), Yasin Özcan (Kasımpaşa A.Ş.)
Orta Saha: Yunus Emre Konak (Brentford FC), Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe A.Ş.), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave FC), Ömer Faruk Beyaz (RAMS Başakşehir FK)), Burak İnce (WKS Slask Wroclaw), Doğuhan Aral Şimşir (FC Midtylland)
Forvet: Erencan Yardımcı (SK Sturm Graz), Ali Akman (FCV Dender EH), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor A.Ş.)
Teknik Direktör: Gökhan Gönül