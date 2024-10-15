CANLI | Norveç U21 - Türkiye U21 maçı
Ümit Milli Futbol Takımımız Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu son maçında Norveç ile kozlarını paylaşıyor. Stavanger'de Viking Stadyumu'ndaki mücadelenin takibini ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.
Ümit Millİ Takımımız 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup elemeleri son maçında bugün Norveç ile karşılaşıyor. Oynadığı 9 müsabakada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle 13 puan toplayan millilerin gruptan çıkma şansı bulunmuyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ
Norveç U21: Sander Tangvik, Robin Öström, Tobias Kvalvagnes Guddal, Mathias Lövik, Eivind Fauske Helland, Andreas Schjelderup, Kristian Fredrik Arnstadi, Joel Mvuka, Lasse Selvag Nordas, Sindra Egeli, Sverre Nypan
Türkiye U21: Emre Bilgin, Ayberk Karapo, Yasin Özcan, Metehan Baltacı, Ahmetcan Kaplan, Serdar Saatçı, Yunus Emre Konak, Bartuğ ElmazPoyraz Yıldırım, Erencan Yardımcı, Aral Simsir
Gökhan Gönül'ün gelmesinin ardından ilk kez deplasman müsabakasına çıkacak olan U 21 Milli Takımımız, Gönül'ün takımın başına geçişinden sonra oynadığı ilk maçta Letonya'yı 3-0 mağlup etmişti.
NORVEÇ-TÜRKİYE ÜMİT MİLLİ MAÇI NE ZAMAN?
Stavanger'de Viking Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 19.30'da başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.
Ümit Millî Takımımızın Norveç maçı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Kaleciler: Emre Bilgin (Fatih Karagümrük A.Ş.), Deniz Dilmen (RAMS Başakşehir FK), Jankat Yılmaz (Adanaspor A.Ş.)
Defans: Serdar Saatçı (Trabzonspor A.Ş.), Ravil Tagir (Al-Jazira Club), Emin Bayram (KVC Westerlo), Ayberk Karapo (Çaykur Rizespor A.Ş.), Taha Altıkardeş (Göztepe A.Ş.), Ahmetcan Kaplan (AFC Ajax), Metehan Baltacı (Galatasaray A.Ş.), Uğur Kaan Yıldız (Ankara Keçiörengücü), Yasin Özcan (Kasımpaşa A.Ş.)
Orta Saha: Yunus Emre Konak (Brentford FC), Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe A.Ş.), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave FC), Ömer Faruk Beyaz (RAMS Başakşehir FK)), Burak İnce (WKS Slask Wroclaw), Doğuhan Aral Şimşir (FC Midtylland)
Forvet: Erencan Yardımcı (SK Sturm Graz), Ali Akman (FCV Dender EH), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor A.Ş.)
Teknik Direktör: Gökhan Gönül