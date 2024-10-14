İzlanda-Türkiye maçı için karar verildi! UEFA’dan açıklama geldi...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında bugün deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

İzlanda basını, başkent Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadelenin hava koşulları nedeniyle ertelenebileceğini öne sürmüştü.

SON KARAR VERİLDİ: MAÇ OYNANACAK

Son dakika haberine göre, İzlanda-Türkiye arasındaki karşılaşma planladığı saatte başlayacak.

MUHTEMEL 11

Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, İrfan Can, Arda, Kenan, Bertuğ.

İZLANDA'DAKİ 7 MAÇTA GALİBİYETİMİZ YOK

A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile deplasmanda oynadığı 7 maçta da galip gelemedi. Ay-yıldızlı ekip, deplasmanda oynadığı 7 maçta 6 yenilgi alırken, yalnızca 1 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. İzlanda'da oynanan maçlarda kalesinde 16 gol gören Türkiye, rakip kaleye yalnızca 3 gol atabildi.

3 GALİBİYET DE TÜRKİYE'DE

A Milli Takım, İzlanda karşısında elde ettiği 3 galibiyetin tamamını Türkiye'de oynanan maçlarda elde etti. Ay-yıldızlı ekip, Türkiye'de oynadığı 7 maçın 3'ünü kazanırken, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

VİNCENZO MONTELLA 17. MAÇINDA

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlıların başında bugüne kadar 11'i resmi, 5'i özel olmak üzere 16 maça çıktı. Montella yönetimindeki milliler, geride kalan müsabakalarda 8 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.

Samsun'da Karadağ ile oynanan maçta sağ arka adalesinde sakatlık yaşayan Barış Alper Yılmaz ile aynı müsabakada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Kaan Ayhan İzlanda karşısında yer alamayacak.



POLONYALI HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

İzlanda - Türkiye müsabakasını Polonya Futbol Federasyonu'ndan Damian Sylwestrzak yönetecek. Sylwestrzak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Pawel Sokolnicki ve Bartosz Kaszynski yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Marcin Kochanek olacak.