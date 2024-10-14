İzlanda-Türkiye maçı ertelenebilir! Açıklama geldi...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında bugün deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Ancak İzlanda basını, başkent Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadelenin hava koşulları nedeniyle ertelenebileceğini öne sürdü.

Laugardalsvöllur Stadı (X)

"TÜRKLERLE MAÇ ERTELENEBİLİR"

Ülkenin önde gelen haber sitelerinden Visir'deki haber 'Don belirsizliğe neden oluyor ve Türklerle maç ertelenebilir' başlığıyla yayınlandı. İzlanda'da donun etkisini göstermeye başladığı, bu durumun saha üzerinde kötü bir etki yaratabileceği ve bu yüzden milli maçın ertelenme ihtimalinin bulunduğu bildirildi.

Laugardalsvöllur Stadı'nın ısıtmalı bir zemini olmadığı, geride kalan gecede çok fazla don olursa maç sırasında kullanılamaz hale gelebileceğine dikkat çekildi. UEFA yetkilisinin dün İzlanda Futbol Federasyonu yöneticileri ve saha personelinin de hazır bulunduğu bir toplantı gerçekleştirdiği, erteleme konusunda herhangi bir karar verilmediği aktarıldı.

SON KEZ İNCELENECEK

Bugün bir kez daha sahanın yeniden inceleneceği, konuyla ilişkin nihai karar yetkisinin UEFA'ya ait olacağı açıklandı. Erteleme kararı alınması durumunda, uluslararası pencerenin salı akşamına kadar açık olduğundan, maçın o gün öğleden sonraya ertelenmesi için imkan bulunduğuna dikkat çekildi.

Gece maçın oynanacağı saatteyse hava sıcaklığının 1 derece dolaylarında olması bekleniyor. İzlanda Meteoroloji Ofisi'nin sayfasındaki bilgilere göre hava bulutlu görünürken, yağış beklenmiyor.

MİLLİ TAKIMDA İKİ EKSİK



Karadağ karşılaşmasında sağ arka adalesinden sakatlanan Barış Alper Yılmaz ile kart cezalısı Kaan Ayhan, bu mücadelede forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11

Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, İrfan Can, Arda, Kenan, Bertuğ.

İZLANDA'DAKİ 7 MAÇTA GALİBİYETİMİZ YOK

A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile deplasmanda oynadığı 7 maçta da galip gelemedi. Ay-yıldızlı ekip, deplasmanda oynadığı 7 maçta 6 yenilgi alırken, yalnızca 1 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. İzlanda'da oynanan maçlarda kalesinde 16 gol gören Türkiye, rakip kaleye yalnızca 3 gol atabildi.

3 GALİBİYET DE TÜRKİYE'DE

A Milli Takım, İzlanda karşısında elde ettiği 3 galibiyetin tamamını Türkiye'de oynanan maçlarda elde etti. Ay-yıldızlı ekip, Türkiye'de oynadığı 7 maçın 3'ünü kazanırken, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

VİNCENZO MONTELLA 17. MAÇINDA

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlıların başında bugüne kadar 11'i resmi, 5'i özel olmak üzere 16 maça çıktı. Montella yönetimindeki milliler, geride kalan müsabakalarda 8 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.

Samsun'da Karadağ ile oynanan maçta sağ arka adalesinde sakatlık yaşayan Barış Alper Yılmaz ile aynı müsabakada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Kaan Ayhan İzlanda karşısında yer alamayacak.



POLONYALI HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

İzlanda - Türkiye müsabakasını Polonya Futbol Federasyonu'ndan Damian Sylwestrzak yönetecek. Sylwestrzak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Pawel Sokolnicki ve Bartosz Kaszynski yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Marcin Kochanek olacak.