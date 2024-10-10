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A Milli Futbol Takımı Samsun'a yola çıktı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.10.2024 16:10
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A Milli Futbol Takımı Samsun’a yola çıktı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında yarın Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın oynanacağı Samsun'a gitti.

Ay-yıldızlı kafile, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden kalkan özel uçakla Samsun'a hareket etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı ile TFF Yönetim Kurulu üyeleri de kafilede yer aldı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Arda Güler, bu akşam saat 18.00'de maçın oynanacağı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

Karadağ maçı öncesi son antrenmanını İstanbul'da gerçekleştiren milliler, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısı öncesinde yürüyüş yapacak.

Türkiye-Karadağ karşılaşması, yarın saat 21.45'te başlayacak.

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