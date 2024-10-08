ZTK’da 2. tur | Zonguldak Kömürspor - Kırıkkale Futbol canlı

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tam gaz devam ediyor. 2. Tur maçında Zonguldak FK ile Kırıkkale FK kozlarını paylaşıyor. Mücadele A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur maçlarının programı şu şekilde:

8 Ekim Salı:

15.00 Zonguldak Kömürspor-Kırıkkale Futbol (Karaelmas Kemal Köksal)

19.00 Fethiyespor-Düzce Cam Düzcespor (Fethiye İlçe)