ZTK'da 2. tur | Zonguldak Kömürspor - Kırıkkale Futbol canlı
Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda Zonguldak Kömürspor evinde Kırıkkale Futbol'u ağırlıyor. Saat 15.00'te başlayan mücadele A Spor ekranlarında canlı yayınlanıyor.
Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tam gaz devam ediyor. 2. Tur maçında Zonguldak FK ile Kırıkkale FK kozlarını paylaşıyor. Mücadele A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur maçlarının programı şu şekilde:
8 Ekim Salı:
15.00 Zonguldak Kömürspor-Kırıkkale Futbol (Karaelmas Kemal Köksal)
19.00 Fethiyespor-Düzce Cam Düzcespor (Fethiye İlçe)