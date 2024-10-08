Kilis Belediyespor - Balıkesirspor | CANLI YAYIN
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçlarıyla devam ediyor. Günün ilk maçında Kilis Belediyespor ile Balıkesirspor karşı karşıya geliyor. Kilis Belediyespor - Balıkesirspor mücadelesini canlı olarak ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz.
Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. 2. tur maçında Bölgesel Amatör Lig takımı Kilis Belediyespor ile TFF 3. Lig ekibi Balıkesirspor karşı karşıya geliyor.
Kilis 7 Aralık Stadyumu'nda oynanan ve saat 13.00'te başlayan karşılaşma A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Kilis Belediyespor: Hasan Turgut Kırveli, İbrahim Anıl Tekeli, Oğuzhan Malcı, Onur Kızıltaş, Eren Evin, Uğur Yalçın, Hüseyin Arabacıoğlu, Mohamad Alibrahim Eren Demirbay,
Balıkesirspor: Doğukan Özçimen, Ahmet Gülay, Kağan Kayalı, Celal Emir Dede, Tayfun Kırca, Ali Karakaya, Yiğit Epözdemir, Eren Türkmen, Asım Hamzaçebi, Güvenç Usta, Koray Tunç
GÜNÜN PROGRAMI
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur maçlarının programı şu şekilde:
8 Ekim Salı:
13.00 Kilis Belediyespor-Balıkesirspor (Kilis 7 Aralık)
15.00 Zonguldak Kömürspor-Kırıkkale Futbol (Karaelmas Kemal Köksal)
19.00 Fethiyespor-Düzce Cam Düzcespor (Fethiye İlçe)