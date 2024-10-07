TFF Başkanı Hacıosmanoğlu 4 büyük kulübün başkanlarıyla buluştu

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile bir araya geldi. Toplantının ardından TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Çok değerli dört kulüp başkanımızla beraber benim davetim üzerine kahvaltı yaptık" diyerek sözlerine başlayan Başkan Hacıosmanoğlu, "Türk futbolunun sorunlarını konuştuk. Futbolun marka değerini layık olduğu yere taşımak hepimizin sorumluluğunda. Değerli başkanlarımız da bu bilinci bizden daha çok taşıyor. Anadolu kulüplerimiz bizim için önemli. Dar bir kapsamda yaptığımız toplantıyı bundan sonra Anadolu kulüplerini de dahil ederek yapacağız. Ama şu anda burada başkanlarımızla beraberiz. Türk futbolunun önemli sorunları var. Bu sorunları beraber istişare halinde aşabileceğimizi ve marka değerimizi layık olduğu yere taşımak hepimizin sorumluluğunda. Bu bilinç hepimizde var. Marka değerini taşıyorsak, futbolun ciddi sorunları var. Onları hep beraber çözeceğiz. Dolayısıyla futbolda kardeşlik iklimini ileriye taşımak da hepimizin asli görevi. Çok güzel bir toplantı geçti. Bunu sürekli hale getireceğiz. Sağ olsun Beşiktaş Kulübü Başkanımız, 'İlk yemekli toplantıyı Beşiktaş'ta yapalım' dedi. Sırasıyla değerli başkanlarımızla beraber bütün kulüplerin daveti üzerine gideceğiz. Bunu da sonra tabii Anadolu'ya da yayacağız hep beraber. Evet sahada rakibiz. Bu bilinç değerli başkanlarımızda da var. Hafta sonu maçlarda sahada rakip olacağız. Maçlar bittikten sonra da ortağız. Marka değerini koruyup, gençlere örnek olacak şekilde hem maddi hem manevi layık olduğu yere taşımak da yine değerli başkanlarımız ve güzide Anadolu kulüplerimizin başkanlarıyla beraber el ele verip ulaşacağımız bir sonuç. Sizlerin huzurunda tekrar değerli başkanlarıma teşekkür ediyorum. Bu kardeşlik iklimini Türk futbolunun ve Türk toplumunun her safhasına yaymak görevimiz. Cenabı Allah da bize bu samimi toplantının sonucunda bunun işaretlerini verdi. Başaracağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.