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Türkiye-Karadağ maçının bilet satışı başladı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 15:12
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Türkiye-Karadağ maçının bilet satışı başladı

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile oynayacağı maçın genel bilet satışı başladı.

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