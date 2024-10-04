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Milli Takım'ın Karadağ ve İzlanda maçı kadroları belli oldu

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 12:24
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Milli Takım’ın Karadağ ve İzlanda maçı kadroları belli oldu

A Milli Futbol Takımımızın, UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu netleşti. İtalyan çalıştırıcı Montella, Almanya'da forma giyen Atakan Karazor'u ilk kez A Milli Takım'a çağırdı.

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