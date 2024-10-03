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Süper Kupa Fenerbahçe'nin! Beşiktaş mağlup oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 17:48 Güncelleme: 03.10.2024 17:59
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Süper Kupa Fenerbahçe’nin! Beşiktaş mağlup oldu

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Süper Kupa maçında Beşiktaş'ı 79-63 mağlup ederek üst üste ikinci kez bu kupanın sahibi oldu.

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