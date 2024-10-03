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PFDK Okan Buruk ve Batshuayi'nin cezasını açıkladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 21:05 Güncelleme: 03.10.2024 21:10
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PFDK Okan Buruk ve Batshuayi’nin cezasını açıkladı

PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a ve Michy Batshuayi'ye 117 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

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