02 Ekim 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Fenerbahçe- Beşiktaş maçı durdu! Sahaya yabancı maddeler atıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 19:17 Güncelleme: 02.10.2024 19:25
ABONE OL
Fenerbahçe- Beşiktaş maçı durdu! Sahaya yabancı maddeler atıldı

Son dakika... Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş Kadın Basketbol Takımları arasında oynanan FIBA Süper Kupa maçının 2'nci dakikasında sahaya tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle oyun durdu ve hakemlerin de uyarısıyla takımlar soyunma odasına gitti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör