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Sivasspor Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 18:09 Güncelleme: 01.10.2024 18:15
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Sivasspor Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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