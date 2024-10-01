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Andreas Iniesta'dan emeklilik kararı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 18:05
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Andreas Iniesta’dan emeklilik kararı

İspanyol futbolunun efsane isimlerinden Andreas Iniesta, futbolu 40 yaşında bırakma kararı aldı. Kariyerine BAE'de devam eden oyuncu, kararını 8 Ekim'de kamuoyuna duyuracak.

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