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CANLI | Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 18:19 Güncelleme: 29.09.2024 19:15
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CANLI | Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor. Türkiye Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko ile aynı organizasyonları ikinci sırada tamamlayan Anadolu Efes kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilrsiniz...

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