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Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırıda yeni gelişme! Gözaltı sayısı 5'e yükseldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 15:05 Güncelleme: 28.09.2024 20:26
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Serhat Akın’a yapılan silahlı saldırıda yeni gelişme! Gözaltı sayısı 5’e yükseldi

Beykoz'da eski milli futbolcu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen zanlının da aralarında bulunduğu 3 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırı olayında yardım ve yataklık yapan 2 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu. Böylece gözaltındaki şüpheli sayısı 5'e yükseldi.

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