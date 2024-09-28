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Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırıda yeni gelişme! Bakan Yerlikaya duyurdu: Bütün şüpheliler yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 15:05 Güncelleme: 28.09.2024 22:03
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Serhat Akın’a yapılan silahlı saldırıda yeni gelişme! Bakan Yerlikaya duyurdu: Bütün şüpheliler yakalandı

Beykoz'da geçtiğimiz gün eski milli futbolcu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıda yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Serhat Akın'ın uğradığı silahlı saldırıyla ilgili olarak, olaya karışan bütün zanlıların yakalandığını açıkladı.

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